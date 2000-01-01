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Категорії криптовалют

Відкривайте для себе категорії та сектори криптовалют на MEXC, згруповані за екосистемами, варіантами використання, технологіями тощо. Категорії відсортовані за зміною ціни за 24 години. Виберіть будь-яку категорію, щоб переглянути токени, що входять до неї, та їхню нещодавню ринкову динаміку.

#КатегоріяЛідери
251Форк Ohm
SB
-0.74%-0.73%-0.50%$ 34.86M$ 4.91K1252Токени на тему стікерів
PLANE
UTYA
TONY
+3.41%+3.26%-11.84%$ 34.60M$ 474.31K4253Стратегічні ігри
SPS
MAGNUS
WAGMIGAMES
+0.52%+0.67%+27.45%$ 31.93M$ 16.28M32254Baseline Ecosystem
B
-2.10%-2.09%-0.70%$ 30.66M$ 403.581255Robinhood Chain Stocks Ecosystem
GME
F
ELF
+6.85%+6.82%+11.64%$ 30.44M$ 28.39M4256ChainGPT Launchpad
CGPT
DCK
MGT
-7.35%-7.58%+8.30%$ 29.87M$ 8.85M7257MetaDAO Launchpad
SOLO
CARS
OMFG
-1.86%-1.84%-3.95%$ 29.64M$ 561.92K9258Токени ліквідного стейкінгу
NICP
STOAS
VPLS
-1.41%-1.33%-63.39%$ 29.07M$ 148.88M169259Стейблкоїн GBP
TGBP
VGBP
GBPM
+0.67%+0.67%-20.11%$ 27.96M$ 62.59K3260Спортивні ігри
FOXSY
PSC
FITFI
-0.18%-0.06%-9.77%$ 25.62M$ 4.24M11261Wrapped токени
WTLOS
WOAS
WPLS
-2.38%-2.37%-98.53%$ 24.19M$ 1.83B209262Індекс DeFi
LCAP
MVI
BED
-2.04%-2.03%-76.45%$ 23.15M$ 235.63K12263Гільдія та стипендія
RAIN
VEMP
YGG
-1.67%-1.62%+18.71%$ 22.64M$ 4.21M8264Solana Token-2022
WRT
PENGXBT
DARK
-3.42%-4.03%-6.59%$ 22.00M$ 2.53M32265Аніме-тематика
NDQ
SUIYAN
MIKO
-3.46%-3.47%-1.56%$ 21.37M$ 4.90M24266Продукт токенізації прибутків
NALPHA
MSY
+0.28%+0.28%-52.04%$ 19.72M--2267Стрілялки
KOMPETE
RUM
SOLO
-5.91%-5.76%+1.78%$ 18.21M$ 19.46M26268Портфель фонду Pump
PUMPCADE
BLOXX
ZAUTH
-3.65%-3.65%-2.91%$ 18.06M$ 1.15M3269Екосистема Believe.app
GOONC
YAPPER
ALG
+2.69%+2.71%+2.11%$ 17.58M$ 707.86K26270Cookie Launchpad
UP
VOOI
+3.31%+3.10%+5.31%$ 16.02M$ 1.13M2271Jupiter DTF Launchpad
WET
-0.97%-0.95%+2.52%$ 15.65M$ 813.37K1272Екосистема PreStocks
ANTHROPIC
OPENAI
KALSHI
+2.89%+2.92%+7.31%$ 15.63M$ 1.74M6273Меми Desci
ELVIS
GIRLE
HELA
-3.13%-4.57%-45.12%$ 14.59M$ 2.39M19274Децентралізовані соціальні мережі (DeSOC)
BSO
ANCHAT
SPIRIT
-3.22%-3.21%-26.04%$ 12.78M$ 382.804275Тематика талісманів
KREX
LUCE
ASTHERUS
-8.58%-8.68%-0.74%$ 12.49M$ 2.37M19276Стейблкоїн SGD
XSGD
-0.17%-0.16%+0.07%$ 12.22M$ 257.24K1277Стратегічний цикл NFT
PNKSTR
BDGSTRAT
AWOO
-1.38%-1.20%-20.63%$ 11.47M$ 103.58K30278Екосистема NFTStrategy
REKTSTR
PNKSTR
GLHFSTR
-0.81%-0.63%-16.18%$ 11.35M$ 101.53K19279Стейблкоїн IDR
IDRX
IDRT
+1.57%+1.44%+3.91%$ 10.86M$ 16.66K2280Bankr Ecosystem
HH
KELLYCLAUDE
BOTCOIN
-9.69%-9.69%-13.10%$ 10.39M$ 4.37M23281Меми Sui
MEMEFI
SCUBA
TOILET
+2.03%+2.17%-1.37%$ 10.08M$ 2.92M29282Uniswap v4 Hooks
SATO
LODE
UPEG
-2.01%-1.86%+6.63%$ 10.02M$ 1.53M3283Фракціонований NFT
DOG
HACD
NFD
+7.58%+7.59%-14.23%$ 9.62M$ 115.73K6284Тематика ставок Волл-стріт
WSM
GME
WSB
-4.52%-4.48%-8.78%$ 9.62M$ 886.83K8285AUD Stablecoin
AUDM
AUDM
AUDF
+17.26%+17.26%-20.57%$ 9.10M$ 257.71K4286Pools Launchpad
VC
TCAN
POOLS
-0.46%-0.25%+8.90%$ 8.88M$ 3.98M22287Metals.io Ecosystem
XU3O8
-0.77%-0.75%+1.39%$ 8.60M$ 507.66K1288Токенізований уран
XU3O8
-0.77%-0.75%+1.39%$ 8.60M$ 507.66K1289Віртуальна реальність
NCR
RIDE
CEEK
-4.30%-4.21%-17.04%$ 8.48M$ 1.24M8290TRON Meme
SUNPEPE
SUNPUMP
ZAPO
-3.29%-3.18%-29.10%$ 7.94M$ 1.14M21291Ігри-перегони
NEUROS
KOMPETE
FURM
-2.68%-2.62%-4.68%$ 7.94M$ 97.37K11292Екосистема Dinari
NAKA
F
OPEN
+35.54%+35.60%-56.59%$ 7.67M$ 223.57K6293Децентралізована лотерея
POOL
JACK
LOTRY
-0.66%-0.45%-0.73%$ 6.93M$ 2.33M6294Reserve Ecosystem
BUILDOUT
ROBOTS
POWER
+99.47%+99.47%-17.77%$ 6.80M$ 613.02K4295Camelot Launchpad
TROVE
PNP
FACT
+23.55%+23.59%+9.21%$ 6.12M$ 27.13K5296Стейблкоїн CNY
AXCNH
+0.59%+0.59%+1.46%$ 5.80M$ 24.791297PAAL AI Launchpad
PAAL
AIT
-6.20%-6.16%+2.42%$ 5.01M$ 1.16M2298Екосистема TokenSets
BTC2X-FLI
BED
MVI
-8.59%-8.55%-21.80%$ 4.81M$ 30.51K3299Mеми на тему країни
ARG
ESP
PATRIOTS
-0.39%-0.56%-2.63%$ 4.58M$ 59.05K8300Екосистема BagsApp
TERRA
GAS
LULU
+5.79%+5.81%-10.58%$ 4.49M$ 105.19K27

Поширені запитання

Що таке категорії та сектори криптовалют?
Категорії криптовалют обʼєднують цифрові активи за спільними характеристиками, такими як базова технологія, сфери застосування або екосистеми. Така класифікація допомагає користувачам зручно орієнтуватися на ринку та відстежувати окремі ніші, зокрема DeFi, мемкоїни або блокчейни рівня 1.
Чи може одна криптовалюта належати до кількох категорій?
Так. Оскільки цифрові активи часто мають кілька функціональних характеристик, один токен може належати до різних секторів. Наприклад, Ethereum класифікується як блокчейн рівня 1, але водночас є базовим елементом категорій смартконтрактів і Web3-інфраструктури.
Чи додаються нові категорії криптовалют з часом?
Так. Індустрія Web3 дуже динамічна. З появою нових технологій, протоколів або ринкових наративів ми постійно оновлюємо індекс і додаємо нові сектори, щоб точно відображати розвиток крипторинку.
Як перевірка категорій допомагає знаходити торгові можливості?
Відстежуючи сектори, можна визначати потоки капіталу та нові ринкові тренди. Коли певний наратив набирає популярності, перегляд категорії дає змогу швидко порівняти результати повʼязаних токенів і скористатися зміною фокусу ринку.

Попередження про ризик

Усі категорії криптовалют, правила класифікації та ринкові дані на цій сторінці надані незалежними третіми сторонами. MEXC не гарантує точність або актуальність цієї інформації. Належність до сектору не є схваленням або інвестиційною рекомендацією. Уся інформація надана виключно з інформаційною метою та не є фінансовою порадою. Торгівля криптовалютами повʼязана з високим ризиком; проводьте власне дослідження (DYOR).