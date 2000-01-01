Відкривайте для себе категорії та сектори криптовалют на MEXC, згруповані за екосистемами, варіантами використання, технологіями тощо. Категорії відсортовані за зміною ціни за 24 години. Виберіть будь-яку категорію, щоб переглянути токени, що входять до неї, та їхню нещодавню ринкову динаміку.

Екосистема (наприклад, екосистема Solana) включає всі децентралізовані застосунки та токени, створені на певному блокчейні. Сектор або сфера застосування (наприклад, метавсесвіт або RWA) обʼєднує токени за їхньою функцією, незалежно від мережі, у якій вони працюють.

Так. Індустрія Web3 дуже динамічна. З появою нових технологій, протоколів або ринкових наративів ми постійно оновлюємо індекс і додаємо нові сектори, щоб точно відображати розвиток крипторинку.

Так. Оскільки цифрові активи часто мають кілька функціональних характеристик, один токен може належати до різних секторів. Наприклад, Ethereum класифікується як блокчейн рівня 1, але водночас є базовим елементом категорій смартконтрактів і Web3-інфраструктури.

Категорії криптовалют обʼєднують цифрові активи за спільними характеристиками, такими як базова технологія, сфери застосування або екосистеми. Така класифікація допомагає користувачам зручно орієнтуватися на ринку та відстежувати окремі ніші, зокрема DeFi, мемкоїни або блокчейни рівня 1.

Попередження про ризик

Усі категорії криптовалют, правила класифікації та ринкові дані на цій сторінці надані незалежними третіми сторонами. MEXC не гарантує точність або актуальність цієї інформації. Належність до сектору не є схваленням або інвестиційною рекомендацією. Уся інформація надана виключно з інформаційною метою та не є фінансовою порадою. Торгівля криптовалютами повʼязана з високим ризиком; проводьте власне дослідження (DYOR).