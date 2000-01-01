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Категорії криптовалют

Відкривайте для себе категорії та сектори криптовалют на MEXC, згруповані за екосистемами, варіантами використання, технологіями тощо. Категорії відсортовані за зміною ціни за 24 години. Виберіть будь-яку категорію, щоб переглянути токени, що входять до неї, та їхню нещодавню ринкову динаміку.

#КатегоріяЛідери
1Платформа смартконтрактів
TRMP
EVR
PAW
-1.48%-1.41%-1.02%$ 1.85T$ 35.41B7072Рівень 1 (L1)
OGG
EVR
PAW
-1.51%-1.45%-1.07%$ 1.82T$ 33.96B3533Proof of Work (PoW)
OGG
TRMP
EVR
-1.50%-1.45%-0.93%$ 1.32T$ 21.84B1234Портфель World Liberty Financial
A
LINK
B
-0.88%-0.83%-0.67%$ 531.76B$ 51.44B165Proof of Stake (PoS)
HASH
RDD
TAKER
-1.41%-1.33%-0.78%$ 420.95B$ 10.92B1196Стейблкоїни
JEUR
USDJ
IDRT
-0.05%-0.04%-4.80%$ 287.02B$ 44.37B2737Стейблкоїн в USD
PXDC
MSUSD
HEXDC
-0.06%-0.06%-4.29%$ 284.29B$ 44.29B1268Стейблкоїн, забезпечений фіатною валютою
WCOP
USDL
IDRT
-0.02%-0.02%-4.23%$ 274.15B$ 43.32B1129Зроблено у США
MONKO
BANGCHAIN
MEWC
+7.62%+7.74%-2.09%$ 266.49B$ 13.96B24710Біржові токени
CSIX
VOLT
SHDX
-0.60%-0.52%-0.13%$ 127.15B$ 1.78B25611Зроблено в Китаї
CKB
TRX
ZIL
-0.42%-0.38%+1.02%$ 122.15B$ 1.22B2812Токени, які SEC класифікує як цінні папери
MIR
RLY
DRGN
-0.39%-0.34%+0.64%$ 121.83B$ 1.31B3313Токен централізованої біржі (CEX)
BTTY
IXFI
WFCA
-0.80%-0.75%+0.07%$ 105.33B$ 753.39M5514Нативні на Base
NOICE
BARRY
PAW
+0.24%+0.27%-2.67%$ 103.96B$ 10.82B45215Стейблкоїн, що відповідає вимогам MiCA
EURCV
EURR
USDC
+0.08%+0.08%+0.69%$ 72.95B$ 8.66B1016GENIUS Act Compliant Stablecoin
USAT
USDP
USDC
+0.07%+0.07%-3.01%$ 72.44B$ 8.76B417Активи реального світу (RWA)
STAY
RWAI
BD/SOL
+53.19%+53.26%-5.87%$ 62.05B$ 1.70B62618Децентралізовані фінанси (DeFi)
KAON
YALA
VOLT
+0.68%+0.80%-6.86%$ 57.10B$ 2.90B106419CoinList Launchpad
EAT
OBOL
RLY
-0.98%-0.85%+2.15%$ 51.93B$ 2.08B6920Токенізовані активи
GOLDAO
BSPX
GLDT
+110.97%+110.98%-7.48%$ 41.13B$ 970.89M41421Приватність
ANCHAT
SHH
ZERA
-0.58%-0.39%+0.78%$ 30.70B$ 962.69M11522Управління
COLD
YALA
VOLT
+1.40%+1.56%+0.03%$ 29.38B$ 1.59B19423Мемкоїни
ROBN
CLARITY
DARK
-0.73%-1.19%-1.28%$ 25.15B$ 1.66B331224Децентралізована біржа (DEX)
PARQ
VOLT
SHDX
+0.34%+0.52%-1.51%$ 22.67B$ 1.08B24725Токенізований приватний кредит
FIGR_HELOC
+0.17%+0.17%-2.32%$ 21.14B$ 53.01M126Штучний інтелект (ШІ)
$NODE
FORAI
BOTCOIN
+0.84%+0.97%+2.80%$ 20.82B$ 1.45B105027Інфраструктура
DSLA
GMRT
HD
+1.18%+1.23%+3.55%$ 19.36B$ 1.20B25528Безстрокові фʼючерси
SIGMA
IDEX
PARQ
+0.62%+0.74%-2.18%$ 16.58B$ 571.63M8029Огляд Binance Alpha
TAKER
COA
YALA
-2.15%-2.30%+2.38%$ 16.32B$ 1.54B37330Приватні токени
ZCL
DRGX
NULL
-1.16%-0.92%+1.31%$ 16.19B$ 261.90M3931Тематика собак
BRIAH
ASTROID
ANAGO
-0.52%-0.46%-1.97%$ 14.80B$ 484.59M36732Деривативи
MIR
BOND
PARQ
+1.14%+1.26%-2.52%$ 14.13B$ 501.40M9233Тематика 4chan
CULT
SOY
OGSM
+0.09%+0.18%-0.41%$ 12.97B$ 466.51M5734Доведення з нульовим розголошенням (ZK)
LRC
∅
ZERA
-1.52%-1.25%-0.31%$ 11.62B$ 479.44M8335Натхненне Ілоном Маском
ELONONE
DOGECOIN
BYTE
+0.19%+0.28%-0.32%$ 10.91B$ 307.38M5936Інфраструктура приватності
LUMEN
SHH
ZERA
+0.50%+0.68%+0.65%$ 10.12B$ 514.00M6237Азартні ігри (GambleFi)
DG
BALL
PUB
+2.03%+2.05%+5.18%$ 9.87B$ 39.17M6938Квантостійкі
CELL
QTC
NAORIS
-2.19%-1.79%-3.16%$ 9.49B$ 208.64M1839Портфель YZi Labs (раніше Binance Labs)
UNFI
SQR
RTB
-0.14%-0.00%+0.91%$ 9.41B$ 1.19B14440Опціони
ODDZ
ITHACA
DERI
+2.48%+2.51%+5.38%$ 9.34B$ 32.61M1741Ринки прогнозів
BNBET
FRIES
PUB
+2.35%+2.38%+5.34%$ 9.30B$ 39.25M3842Протокол RWA
GOLDAO
CRYSTAL STONES
BD/SOL
-0.01%+0.13%-0.55%$ 8.76B$ 373.56M7343Абстракція мережі
BLD
CYC
CLEAR
+0.96%+1.24%-0.27%$ 8.47B$ 351.85M1444Tokenized Treasuries
USDM1
USTB
BUIDL
-0.03%-0.06%-25.82%$ 8.41B$ 1.02M1045Кросчейн-комунікація
JURIS
CLEAR
GRAV
+1.34%+1.47%+2.18%$ 7.48B$ 324.26M5146DePIN
GMRX
$NODE
RIZ
-1.42%-1.31%+3.57%$ 7.29B$ 412.57M19147Прибутковий фарм
VEMP
UFO
KAON
+0.73%+0.87%+7.70%$ 7.21B$ 548.20M12348Рівень 2 (L2)
OZK
MODE
ISLM
+1.55%+1.64%+7.13%$ 7.08B$ 392.79M10749Oracle
PNK
SORA
RIZ
+1.40%+1.52%+2.70%$ 7.01B$ 316.40M4250Екосистема x402
JOBS
LKI
HD
+1.62%+1.75%+1.63%$ 7.00B$ 243.89M105

Поширені запитання

Що таке категорії та сектори криптовалют?
Категорії криптовалют обʼєднують цифрові активи за спільними характеристиками, такими як базова технологія, сфери застосування або екосистеми. Така класифікація допомагає користувачам зручно орієнтуватися на ринку та відстежувати окремі ніші, зокрема DeFi, мемкоїни або блокчейни рівня 1.
Чи може одна криптовалюта належати до кількох категорій?
Так. Оскільки цифрові активи часто мають кілька функціональних характеристик, один токен може належати до різних секторів. Наприклад, Ethereum класифікується як блокчейн рівня 1, але водночас є базовим елементом категорій смартконтрактів і Web3-інфраструктури.
Чи додаються нові категорії криптовалют з часом?
Так. Індустрія Web3 дуже динамічна. З появою нових технологій, протоколів або ринкових наративів ми постійно оновлюємо індекс і додаємо нові сектори, щоб точно відображати розвиток крипторинку.
Як перевірка категорій допомагає знаходити торгові можливості?
Відстежуючи сектори, можна визначати потоки капіталу та нові ринкові тренди. Коли певний наратив набирає популярності, перегляд категорії дає змогу швидко порівняти результати повʼязаних токенів і скористатися зміною фокусу ринку.

Попередження про ризик

Усі категорії криптовалют, правила класифікації та ринкові дані на цій сторінці надані незалежними третіми сторонами. MEXC не гарантує точність або актуальність цієї інформації. Належність до сектору не є схваленням або інвестиційною рекомендацією. Уся інформація надана виключно з інформаційною метою та не є фінансовою порадою. Торгівля криптовалютами повʼязана з високим ризиком; проводьте власне дослідження (DYOR).