Сьогоднішня ціна Catcoin

Поточна ціна Catcoin (CATCOIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 12.40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CATCOIN до USD становить $ 0 за CATCOIN.

Catcoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 73,613, з циркуляційною пропозицією у 999.45M CATCOIN. Протягом останніх 24 годин CATCOIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00198659, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CATCOIN змінився на -0.19% за останню годину та на -44.85% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Catcoin (CATCOIN)

Ринкова капіталізація $ 73.61K$ 73.61K $ 73.61K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 73.61K$ 73.61K $ 73.61K Циркуляційне постачання 999.45M 999.45M 999.45M Загальна пропозиція 999,451,110.306468 999,451,110.306468 999,451,110.306468

Поточна ринкова капіталізація Catcoin — $ 73.61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CATCOIN — 999.45M, зі загальною пропозицією 999451110.306468. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 73.61K.