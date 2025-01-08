Ціна Catchiliz (CATCHI)
Поточна ціна Catchiliz (CATCHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CATCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Catchiliz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.09 USD
- зміна ціни Catchiliz протягом дня — -0.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Catchiliz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Catchiliz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Catchiliz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Catchiliz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.23%
|30 днів
|$ 0
|-26.02%
|60 днів
|$ 0
|+52.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Catchiliz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.23%
-24.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CATCHI is a type of cryptocurrency created from an internet meme featuring a cat image and chili peppers, with the symbol 'CATCHI'. It was first released in 2024 and initially started as a joke. However, it quickly gained attention and became a part of the large cryptocurrency community. CATCHI is based on the open-source CHZchain platform and utilizes blockchain technology to execute transactions. One notable feature of CATCHI is its fast transaction speed and low transaction fees compared to many other cryptocurrencies. Although it began as a joke, CATCHI has become a part of the large cryptocurrency community and is used for various purposes such as social media tipping. By the beginning of 2024, CATCHI had become a popular investment asset, especially after receiving support from numerous celebrities and social media users. The value of CATCHI has experienced fluctuations but continues to attract the interest of investors and consumers.
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