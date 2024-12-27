Ціна CatBox (CATBOX)
Поточна ціна CatBox (CATBOX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 121.18K USD. Ціна CATBOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CatBox:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.17 USD
- зміна ціни CatBox протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 174.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CatBox до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CatBox до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CatBox до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CatBox до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-57.68%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CatBox: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CatBox is an innovative play-to-earn game built on the TON blockchain, where players can collect, manage, and automate their digital mining cats to earn $CATBOX tokens. With a focus on ease of use and rewarding gameplay, CatBox allows players to enjoy the benefits of blockchain gaming without the need for constant interaction. Players can watch as their digital cats mine valuable tokens and unlock rewards, turning their in-game progress into real-world value.
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