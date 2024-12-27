Сьогоднішня ціна CatBox (CATBOX)

Поточна ціна CatBox (CATBOX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 121.18K USD. Ціна CATBOX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CatBox:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.17 USD

- зміна ціни CatBox протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 174.93M USD

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