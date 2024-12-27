Сьогоднішня ціна Catbonk (CABO)

Поточна ціна Catbonk (CABO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 275.29K USD. Ціна CABO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Catbonk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.06 USD

- зміна ціни Catbonk протягом дня — +1.92%

- циркуляційна пропозиція – 330.85T USD

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