Ціна Catbonk (CABO)
Поточна ціна Catbonk (CABO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 275.29K USD. Ціна CABO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Catbonk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.06 USD
- зміна ціни Catbonk протягом дня — +1.92%
- циркуляційна пропозиція – 330.85T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Catbonk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Catbonk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Catbonk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Catbonk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.92%
|30 днів
|$ 0
|+13.36%
|60 днів
|$ 0
|+11.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Catbonk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.80%
+1.92%
-1.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Our cats are equipped with the finest baseball bats and NO DOGE IS SAFE. If we see a doge, we bonk it! CatBonk (CABO) is a soft and purrrrrrrry crypto memetoken on Binance Smart Chain (BSC)
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