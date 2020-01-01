Токеноміка CATBAT (CATBAT) Дізнайтеся ключову інформацію про CATBAT (CATBAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CATBAT (CATBAT) We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project. Офіційний вебсайт: https://catbat.meme Whitepaper: https://www.catbat.meme/catbat-whitepaper.pdf Купити CATBAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CATBAT (CATBAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CATBAT (CATBAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 532,20K $ 532,20K $ 532,20K Загальна пропозиція: $ 928,74M $ 928,74M $ 928,74M Циркуляційна пропозиція: $ 910,37M $ 910,37M $ 910,37M FDV (повністю розведена вартість): $ 542,94K $ 542,94K $ 542,94K Історичний максимум: $ 0,00323215 $ 0,00323215 $ 0,00323215 Історичний мінімум: $ 0,00032132 $ 0,00032132 $ 0,00032132 Поточна ціна: $ 0,00058316 $ 0,00058316 $ 0,00058316 Дізнайтеся більше про ціну CATBAT (CATBAT)

Токеноміка CATBAT (CATBAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CATBAT (CATBAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CATBAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CATBAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CATBAT, досліджуйте ціну токена CATBAT в реальному часі!

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