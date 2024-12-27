Ціна Catbal ($CATBAL)
Поточна ціна Catbal ($CATBAL) сьогодні становить 19.96 USD з ринковою капіталізацією $ 19.91M USD. Ціна $CATBAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Catbal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 254.91K USD
- зміна ціни Catbal протягом дня — -5.60%
- циркуляційна пропозиція – 999.31K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Catbal до USD становила $ -1.18561724244435.
За останні 30 днів зміна ціни Catbal до USD становила $ +8.4101839240.
За останні 60 днів зміна ціни Catbal до USD становила $ +46.7877569600.
За останні 90 днів зміна ціни Catbal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.18561724244435
|-5.60%
|30 днів
|$ +8.4101839240
|+42.14%
|60 днів
|$ +46.7877569600
|+234.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Catbal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.94%
-5.60%
-7.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Catbal is a memecoin created via Hypurr Fun Bot, Hyperliquid equivalent of Solana's pump.fun. It centers around two intertwined topics: cats and cabals or secret organizations. The content is playful, refers various art works, historical bits and community sourced memes. Catbal's intention is to evolve into a full fledge Intellectual Property, covering images, animations, comic book strips, mobile apps and games, NFTs and more.
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