Сьогоднішня ціна Catbal ($CATBAL)

Поточна ціна Catbal ($CATBAL) сьогодні становить 19.96 USD з ринковою капіталізацією $ 19.91M USD. Ціна $CATBAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Catbal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 254.91K USD

- зміна ціни Catbal протягом дня — -5.60%

- циркуляційна пропозиція – 999.31K USD

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