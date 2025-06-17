Сьогоднішня ціна Catana (CATANA)

Поточна ціна Catana (CATANA) сьогодні становить 0.00104121 USD з ринковою капіталізацією $ 1.04M USD. Ціна CATANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Catana:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Catana протягом дня — -24.01%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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