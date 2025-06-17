Ціна Catana (CATANA)
Поточна ціна Catana (CATANA) сьогодні становить 0.00104121 USD з ринковою капіталізацією $ 1.04M USD. Ціна CATANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Catana:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Catana протягом дня — -24.01%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Catana до USD становила $ -0.000328987759644266.
За останні 30 днів зміна ціни Catana до USD становила $ +0.0000797529.
За останні 60 днів зміна ціни Catana до USD становила $ +0.0004848141.
За останні 90 днів зміна ціни Catana до USD становила $ +0.0003831975450363324.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000328987759644266
|-24.01%
|30 днів
|$ +0.0000797529
|+7.66%
|60 днів
|$ +0.0004848141
|+46.56%
|90 днів
|$ +0.0003831975450363324
|+58.24%
Останній аналіз цін Catana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.53%
-24.01%
+87.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana.
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