Ціна Catamoto (CATA)
Поточна ціна Catamoto (CATA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CATA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Catamoto:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Catamoto протягом дня — -21.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Catamoto до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Catamoto до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Catamoto до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Catamoto до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-21.79%
|30 днів
|$ 0
|-96.44%
|60 днів
|$ 0
|-97.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Catamoto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.72%
-21.79%
-96.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$CATA is changing the rules of memecoins by using superior cat math to create the most advanced smart contract in the world
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