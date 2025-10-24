Інформація щодо ціни Catalyse AI (CAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,12569$ 0,12569 $ 0,12569 Найнижча ціна $ 0,00180061$ 0,00180061 $ 0,00180061 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Catalyse AI (CAI) становить $0,0033687. За останні 24 години CAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CAI становить $ 0,12569, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00180061.

Що стосується короткострокових результатів, то CAI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Catalyse AI (CAI)

Ринкова капіталізація $ 336,87K$ 336,87K $ 336,87K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 336,87K$ 336,87K $ 336,87K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Catalyse AI — $ 336,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CAI — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 336,87K.