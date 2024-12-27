Ціна Catalorian (CATALORIAN)
Поточна ціна Catalorian (CATALORIAN) сьогодні становить 0.00574424 USD з ринковою капіталізацією $ 5.75M USD. Ціна CATALORIAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Catalorian:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 496.28K USD
- зміна ціни Catalorian протягом дня — -0.56%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Catalorian до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Catalorian до USD становила $ -0.0018587602.
За останні 60 днів зміна ціни Catalorian до USD становила $ +0.0031672538.
За останні 90 днів зміна ціни Catalorian до USD становила $ +0.001219686717633928.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.56%
|30 днів
|$ -0.0018587602
|-32.35%
|60 днів
|$ +0.0031672538
|+55.14%
|90 днів
|$ +0.001219686717633928
|+26.96%
Останній аналіз цін Catalorian: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.32%
-0.56%
+14.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
To The Moon --- The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space and the crypto sphere. Found only on Ethereum, grab the hottest meme tweeted from the genius Elon Musk and become part of history as the kitty makes it's way to the interplanetory colonies and beyond. So join us today and become a part of the Catalorian community. Together, we will build, grow, and prosper. The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space & crypto! Join on Ethereum as this meme takes over the galaxy & beyond!
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