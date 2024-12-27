Сьогоднішня ціна Catalorian (CATALORIAN)

Поточна ціна Catalorian (CATALORIAN) сьогодні становить 0.00574424 USD з ринковою капіталізацією $ 5.75M USD. Ціна CATALORIAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Catalorian:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 496.28K USD

- зміна ціни Catalorian протягом дня — -0.56%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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