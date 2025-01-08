Сьогоднішня ціна Catalina Whales Index (WHALES)

Поточна ціна Catalina Whales Index (WHALES) сьогодні становить 0.247345 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WHALES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Catalina Whales Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.34 USD

- зміна ціни Catalina Whales Index протягом дня — -1.79%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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