Сьогоднішня ціна CATA BSC ($CATA)

Поточна ціна CATA BSC ($CATA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.96K USD. Ціна $CATA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CATA BSC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.32 USD

- зміна ціни CATA BSC протягом дня — -1.29%

- циркуляційна пропозиція – 420.00T USD

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