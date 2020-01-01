Токеноміка Cat Wif Hat (CWH) Дізнайтеся ключову інформацію про Cat Wif Hat (CWH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cat Wif Hat (CWH) CWH (Cat Wif Hat) is a meme token built on Solana, inspired by the whimsical idea of a cat wearing a hat. Combining humor, simplicity, and community-driven engagement, CWH captures the playful spirit of internet meme culture. As a CTO (Community Take Over) project, all decisions are made through shared efforts by the community, emphasizing decentralization, creativity, and inclusivity. CWH stands out as a unique and entertaining addition to the Solana ecosystem. Офіційний вебсайт: https://catwifhatonsol.xyz/ Купити CWH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cat Wif Hat (CWH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cat Wif Hat (CWH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 84,83K $ 84,83K $ 84,83K Загальна пропозиція: $ 999,36M $ 999,36M $ 999,36M Циркуляційна пропозиція: $ 999,36M $ 999,36M $ 999,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 84,83K $ 84,83K $ 84,83K Історичний максимум: $ 0,00815904 $ 0,00815904 $ 0,00815904 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Cat Wif Hat (CWH)

Токеноміка Cat Wif Hat (CWH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cat Wif Hat (CWH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CWH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CWH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CWH, досліджуйте ціну токена CWH в реальному часі!

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