Ціна Cat Wif Hat (CWH)
Поточна ціна Cat Wif Hat (CWH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 101.20K USD. Ціна CWH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cat Wif Hat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 365.10 USD
- зміна ціни Cat Wif Hat протягом дня — -7.40%
- циркуляційна пропозиція – 999.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cat Wif Hat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cat Wif Hat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cat Wif Hat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cat Wif Hat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.40%
|30 днів
|$ 0
|-64.33%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cat Wif Hat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.64%
-7.40%
-19.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CWH (Cat Wif Hat) is a meme token built on Solana, inspired by the whimsical idea of a cat wearing a hat. Combining humor, simplicity, and community-driven engagement, CWH captures the playful spirit of internet meme culture. As a CTO (Community Take Over) project, all decisions are made through shared efforts by the community, emphasizing decentralization, creativity, and inclusivity. CWH stands out as a unique and entertaining addition to the Solana ecosystem.
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