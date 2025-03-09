Ціна Cat Wif Hands (CATWIF)
Поточна ціна Cat Wif Hands (CATWIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 62.51K USD. Ціна CATWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cat Wif Hands:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.13 USD
- зміна ціни Cat Wif Hands протягом дня — -2.36%
- циркуляційна пропозиція – 131.72B USD
Отримуйте оновлення цін CATWIF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CATWIF.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cat Wif Hands до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cat Wif Hands до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cat Wif Hands до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cat Wif Hands до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.36%
|30 днів
|$ 0
|-24.29%
|60 днів
|$ 0
|-54.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cat Wif Hands: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.85%
-2.36%
-28.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The cat has hands and is a meme token on the Avalanche Network
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CATWIF до AUD
A$--
|1 CATWIF до GBP
￡--
|1 CATWIF до EUR
€--
|1 CATWIF до USD
$--
|1 CATWIF до MYR
RM--
|1 CATWIF до TRY
₺--
|1 CATWIF до JPY
¥--
|1 CATWIF до RUB
₽--
|1 CATWIF до INR
₹--
|1 CATWIF до IDR
Rp--
|1 CATWIF до PHP
₱--
|1 CATWIF до EGP
￡E.--
|1 CATWIF до BRL
R$--
|1 CATWIF до CAD
C$--
|1 CATWIF до BDT
৳--
|1 CATWIF до NGN
₦--
|1 CATWIF до UAH
₴--
|1 CATWIF до VES
Bs--
|1 CATWIF до PKR
Rs--
|1 CATWIF до KZT
₸--
|1 CATWIF до THB
฿--
|1 CATWIF до TWD
NT$--
|1 CATWIF до CHF
Fr--
|1 CATWIF до HKD
HK$--
|1 CATWIF до MAD
.د.م--
|1 CATWIF до MXN
$--