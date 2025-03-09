Сьогоднішня ціна Cat Wif Hands (CATWIF)

Поточна ціна Cat Wif Hands (CATWIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 62.51K USD. Ціна CATWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cat Wif Hands:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.13 USD

- зміна ціни Cat Wif Hands протягом дня — -2.36%

- циркуляційна пропозиція – 131.72B USD

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