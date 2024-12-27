Сьогоднішня ціна Cat On Catnip (NIPPY)

Поточна ціна Cat On Catnip (NIPPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 135.30K USD. Ціна NIPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cat On Catnip:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.06 USD

- зміна ціни Cat On Catnip протягом дня — +2.52%

- циркуляційна пропозиція – 4.20B USD

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