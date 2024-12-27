Ціна Cat On Catnip (NIPPY)
Поточна ціна Cat On Catnip (NIPPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 135.30K USD. Ціна NIPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cat On Catnip:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.06 USD
- зміна ціни Cat On Catnip протягом дня — +2.52%
- циркуляційна пропозиція – 4.20B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cat On Catnip до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cat On Catnip до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cat On Catnip до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cat On Catnip до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.52%
|30 днів
|$ 0
|-6.33%
|60 днів
|$ 0
|+22.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cat On Catnip: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.52%
+0.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cat on Catnip 😹🌿 $NIPPY a meme token on Base designed to spread joy, laughter & a bit of that carefree spirit across the globe
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