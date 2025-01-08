Ціна Cat of ELON (ELONCAT)
Поточна ціна Cat of ELON (ELONCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ELONCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cat of ELON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 242.68 USD
- зміна ціни Cat of ELON протягом дня — -9.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cat of ELON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cat of ELON до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cat of ELON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cat of ELON до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.79%
|30 днів
|$ 0
|-27.95%
|60 днів
|$ 0
|-49.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cat of ELON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.62%
-9.79%
-25.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gatsby, Marvin the Martian, and Schrödinger Musk has tweeted about a string of other pets he owns on Twitter, including two dogs and a cat. In 2018, he tweeted: "We have a big dog called Gatsby, a little dog called Marvin the Martian & a cat named Schrödinger." The name Schrödinger refers to the infamous thought experiment created by Erwin Schrödinger in the 1930s. Gatsby and Marvin have even visited the famous dog whisperer Cesar Milan, who posted a picture of them on his Instagram in 2018. Elon has also tweeted "Ai is Schrödinger's code recently" Fair launch No bull-shit fair launch, renounced contract, LP forever burned, 0/0 buy/sell tax, 100% safu.
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