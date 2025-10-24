Інформація щодо ціни CAT LADY (KTTY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00010731 $ 0,00010731 $ 0,00010731 Мін. за 24 год $ 0,00011389 $ 0,00011389 $ 0,00011389 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00010731$ 0,00010731 $ 0,00010731 Макс. за 24 год $ 0,00011389$ 0,00011389 $ 0,00011389 Рекордний максимум $ 0,00051119$ 0,00051119 $ 0,00051119 Найнижча ціна $ 0,00010591$ 0,00010591 $ 0,00010591 Зміна ціни (за 1 год) +1,65% Зміна ціни (1 дн.) +0,83% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,44% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,44%

Актуальна ціна CAT LADY (KTTY) становить $0,00011098. За останні 24 години KTTY торгувався між мінімумом у $ 0,00010731 і максимумом у $ 0,00011389, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KTTY становить $ 0,00051119, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00010591.

Що стосується короткострокових результатів, то KTTY змінився на +1,65% за останню годину, +0,83% за 24 години та на -22,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CAT LADY (KTTY)

Ринкова капіталізація $ 102,52K$ 102,52K $ 102,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 102,52K$ 102,52K $ 102,52K Циркуляційне постачання 923,79M 923,79M 923,79M Загальна пропозиція 923 793 912,0189911 923 793 912,0189911 923 793 912,0189911

Поточна ринкова капіталізація CAT LADY — $ 102,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KTTY — 923,79M, зі загальною пропозицією 923793912.0189911. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 102,52K.