Актуальна ціна CAT LADY сьогодні становить 0,00011098 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KTTY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KTTY на MEXC вже зараз.

Докладніше про KTTY

Інформація про ціну KTTY

Офіційний вебсайт KTTY

Токеноміка KTTY

Прогноз ціни KTTY

Логотип CAT LADY

Ціна CAT LADY (KTTY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KTTY до USD:

$0,00011097
$0,00011097$0,00011097
-0,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни CAT LADY (KTTY) в реальному часі
Інформація щодо ціни CAT LADY (KTTY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00010731
$ 0,00010731$ 0,00010731
Мін. за 24 год
$ 0,00011389
$ 0,00011389$ 0,00011389
Макс. за 24 год

$ 0,00010731
$ 0,00010731$ 0,00010731

$ 0,00011389
$ 0,00011389$ 0,00011389

$ 0,00051119
$ 0,00051119$ 0,00051119

$ 0,00010591
$ 0,00010591$ 0,00010591

+1,65%

+0,83%

-22,44%

-22,44%

Актуальна ціна CAT LADY (KTTY) становить $0,00011098. За останні 24 години KTTY торгувався між мінімумом у $ 0,00010731 і максимумом у $ 0,00011389, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KTTY становить $ 0,00051119, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00010591.

Що стосується короткострокових результатів, то KTTY змінився на +1,65% за останню годину, +0,83% за 24 години та на -22,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CAT LADY (KTTY)

$ 102,52K
$ 102,52K$ 102,52K

--
----

$ 102,52K
$ 102,52K$ 102,52K

923,79M
923,79M 923,79M

923 793 912,0189911
923 793 912,0189911 923 793 912,0189911

Поточна ринкова капіталізація CAT LADY — $ 102,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KTTY — 923,79M, зі загальною пропозицією 923793912.0189911. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 102,52K.

Історія ціни CAT LADY (KTTY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CAT LADY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CAT LADY до USD становила $ -0,0000634079.
За останні 60 днів зміна ціни CAT LADY до USD становила $ -0,0000780126.
За останні 90 днів зміна ціни CAT LADY до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,83%
30 днів$ -0,0000634079-57,13%
60 днів$ -0,0000780126-70,29%
90 днів$ 0--

Що таке CAT LADY (KTTY)

One house. Too many cats. Absolute chaos!!

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс CAT LADY (KTTY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни CAT LADY (USD)

Скільки коштуватиме CAT LADY (KTTY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів CAT LADY (KTTY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо CAT LADY.

Перегляньте прогноз ціни CAT LADY вже зараз!

KTTY до місцевих валют

Токеноміка CAT LADY (KTTY)

Розуміння токеноміки CAT LADY (KTTY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KTTY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про CAT LADY (KTTY)

Скільки сьогодні коштує CAT LADY (KTTY)?
Актуальна ціна KTTY у USD становить 0,00011098 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KTTY до USD?
Поточна ціна KTTY до USD — $ 0,00011098. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація CAT LADY?
Ринкова капіталізація KTTY — $ 102,52K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KTTY?
Циркуляційна пропозиція KTTY — 923,79M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KTTY?
KTTY досяг історичної максимальної ціни у 0,00051119 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KTTY?
Історична мінімальна ціна KTTY становила 0,00010591 USD.
Який обсяг торгівлі KTTY?
Актуальний обсяг торгівлі KTTY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KTTY цього року?
KTTY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KTTY для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.