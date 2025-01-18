Ціна Cat Intelligence Agency (CIA)
Поточна ціна Cat Intelligence Agency (CIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cat Intelligence Agency:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.00 USD
- зміна ціни Cat Intelligence Agency протягом дня — -5.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cat Intelligence Agency до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cat Intelligence Agency до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cat Intelligence Agency до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cat Intelligence Agency до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.19%
|30 днів
|$ 0
|-11.84%
|60 днів
|$ 0
|+365.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cat Intelligence Agency: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.19%
-8.55%
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