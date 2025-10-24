Актуальна ціна cat in stool сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COOL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COOL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна cat in stool сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COOL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COOL на MEXC вже зараз.

Ціна cat in stool (COOL)

Актуальна ціна 1 COOL до USD:

--
----
+1,20%1D
Графік ціни cat in stool (COOL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:36:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни cat in stool (COOL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1,27%

-8,12%

-8,12%

Актуальна ціна cat in stool (COOL) становить --. За останні 24 години COOL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COOL становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то COOL змінився на -- за останню годину, +1,27% за 24 години та на -8,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо cat in stool (COOL)

$ 8,00K
$ 8,00K$ 8,00K

--
----

$ 8,00K
$ 8,00K$ 8,00K

997,67M
997,67M 997,67M

997 665 326,758149
997 665 326,758149 997 665 326,758149

Поточна ринкова капіталізація cat in stool — $ 8,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COOL — 997,67M, зі загальною пропозицією 997665326.758149. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,00K.

Історія ціни cat in stool (COOL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cat in stool до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни cat in stool до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни cat in stool до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни cat in stool до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,27%
30 днів$ 0-44,84%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке cat in stool (COOL)

Token based on the viral TikTok video Cat in Stool. We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen. This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes. The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни cat in stool (USD)

Скільки коштуватиме cat in stool (COOL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів cat in stool (COOL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо cat in stool.

Перегляньте прогноз ціни cat in stool вже зараз!

COOL до місцевих валют

Токеноміка cat in stool (COOL)

Розуміння токеноміки cat in stool (COOL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена COOL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про cat in stool (COOL)

Скільки сьогодні коштує cat in stool (COOL)?
Актуальна ціна COOL у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна COOL до USD?
Поточна ціна COOL до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація cat in stool?
Ринкова капіталізація COOL — $ 8,00K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція COOL?
Циркуляційна пропозиція COOL — 997,67M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) COOL?
COOL досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) COOL?
Історична мінімальна ціна COOL становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі COOL?
Актуальний обсяг торгівлі COOL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна COOL цього року?
COOL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни COOL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:36:27 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

