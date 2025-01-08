Ціна Cat in Hoodie (HODI)
Поточна ціна Cat in Hoodie (HODI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HODI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cat in Hoodie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.74K USD
- зміна ціни Cat in Hoodie протягом дня — -9.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cat in Hoodie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cat in Hoodie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cat in Hoodie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cat in Hoodie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.43%
|30 днів
|$ 0
|-47.41%
|60 днів
|$ 0
|+73.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cat in Hoodie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.85%
-9.43%
-2.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The cutest and coolest memecoin of the future. Dogs wearing grandmas hats, cats staring with their mouths open, and frogs making their noises by the river continued their reign. But now is the time for Cat in Hoodie to become the most popular cryptocurrency in the world. Step aside, Doge and PEPE! Cat in Hoodie is the hottest crypto on the Solana network in future, bringing the true meaning of 'phenomenon' to the digital realm. Just like the irresistible charm of a true Cat, this coin is all about empowerment and confidence. It is a currency that takes uniqueness as its mission, beautifies the atmosphere and is a symbol of ostentation. So join this community and let Cat in Hoodie dominate the crypto world. Let it bring out the financial power within you
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