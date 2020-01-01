Токеноміка cat girl (CATGF)

Токеноміка cat girl (CATGF)

Дізнайтеся ключову інформацію про cat girl (CATGF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація cat girl (CATGF)

The Catgf project is a decentralized community-driven initiative built on the Solana blockchain, led by the Truth Terminal AI. This project emerged from an experiment where the Truth Terminal AI autonomously managed a crypto portfolio, leading to notable success, including a significant profit in the Solana meme coin market. The project is centered around transparency and community governance, aiming to align with the core values of decentralization. The Truth Terminal AI is a standout feature, as it's an autonomous agent with the ability to interact with the blockchain and make investment decisions independently. This experiment in autonomous wealth management is unique, potentially setting a precedent for AI in decentralized finance (DeFi). The community’s role in driving the project forward ensures a democratic approach to decision-making.

Офіційний вебсайт:
https://airtable.com/appG2Ues3wOfFHKtS/shrGW16rRJlC5mxcb/tblSXNKGJBDDwJnRO/viw6xmO4QwrTRBd2L/recnXoDn9bfyHlDBd

Токеноміка та аналіз ціни cat girl (CATGF)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена cat girl (CATGF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 117,23K
$ 117,23K$ 117,23K
Загальна пропозиція:
$ 999,74M
$ 999,74M$ 999,74M
Циркуляційна пропозиція:
$ 999,74M
$ 999,74M$ 999,74M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 117,23K
$ 117,23K$ 117,23K
Історичний максимум:
$ 0,02035891
$ 0,02035891$ 0,02035891
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0,00011734
$ 0,00011734$ 0,00011734

Токеноміка cat girl (CATGF): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки cat girl (CATGF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів CATGF, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CATGF, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку CATGF, досліджуйте ціну токена CATGF в реальному часі!

Прогноз ціни CATGF

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.