Сьогоднішня ціна cat girl (CATGF)

Поточна ціна cat girl (CATGF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 516.95K USD. Ціна CATGF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cat girl:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.66K USD

- зміна ціни cat girl протягом дня — +14.78%

- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD

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