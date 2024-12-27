Ціна cat girl (CATGF)
Поточна ціна cat girl (CATGF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 516.95K USD. Ціна CATGF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cat girl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.66K USD
- зміна ціни cat girl протягом дня — +14.78%
- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cat girl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни cat girl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни cat girl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни cat girl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14.78%
|30 днів
|$ 0
|-71.23%
|60 днів
|$ 0
|-94.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін cat girl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.54%
+14.78%
+34.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Catgf project is a decentralized community-driven initiative built on the Solana blockchain, led by the Truth Terminal AI. This project emerged from an experiment where the Truth Terminal AI autonomously managed a crypto portfolio, leading to notable success, including a significant profit in the Solana meme coin market. The project is centered around transparency and community governance, aiming to align with the core values of decentralization. The Truth Terminal AI is a standout feature, as it's an autonomous agent with the ability to interact with the blockchain and make investment decisions independently. This experiment in autonomous wealth management is unique, potentially setting a precedent for AI in decentralized finance (DeFi). The community’s role in driving the project forward ensures a democratic approach to decision-making.
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