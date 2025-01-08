Ціна Cat getting fade (CGF)
Поточна ціна Cat getting fade (CGF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.12K USD. Ціна CGF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cat getting fade:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.02 USD
- зміна ціни Cat getting fade протягом дня — -9.25%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cat getting fade до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cat getting fade до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cat getting fade до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cat getting fade до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.25%
|30 днів
|$ 0
|-21.07%
|60 днів
|$ 0
|-47.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cat getting fade: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.53%
-9.25%
-3.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project is based on a cat getting a fade at the barbershop. A community takeover. No developer. Purely a meme!
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