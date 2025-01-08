Сьогоднішня ціна Cat getting fade (CGF)

Поточна ціна Cat getting fade (CGF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.12K USD. Ціна CGF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cat getting fade:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.02 USD

- зміна ціни Cat getting fade протягом дня — -9.25%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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