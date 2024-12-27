Сьогоднішня ціна Cat Emoji (🐈)

Поточна ціна Cat Emoji (🐈) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 340.13K USD. Ціна 🐈 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cat Emoji:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.25K USD

- зміна ціни Cat Emoji протягом дня — -3.50%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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