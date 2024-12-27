Ціна Cat Emoji (🐈)
Поточна ціна Cat Emoji (🐈) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 340.13K USD. Ціна 🐈 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cat Emoji:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.25K USD
- зміна ціни Cat Emoji протягом дня — -3.50%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
Отримуйте оновлення цін 🐈 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни 🐈.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cat Emoji до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cat Emoji до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cat Emoji до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cat Emoji до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.50%
|30 днів
|$ 0
|-49.13%
|60 днів
|$ 0
|-33.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cat Emoji: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.53%
-3.50%
-58.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cat emoji ticker, $🐈, is a community-driven memecoin aimed at accelerating the onboarding of retail participants by providing them a non-exclusive, universally understood memecoin which is the emoji itself. Emojis are one of a kind, unable to be duplicated, eye-catching and will unite every cat lover under one emoji. $🐈. Emojis are used universally and will be the next big narrative that is easy for retail to understand.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 🐈 до AUD
A$--
|1 🐈 до GBP
￡--
|1 🐈 до EUR
€--
|1 🐈 до USD
$--
|1 🐈 до MYR
RM--
|1 🐈 до TRY
₺--
|1 🐈 до JPY
¥--
|1 🐈 до RUB
₽--
|1 🐈 до INR
₹--
|1 🐈 до IDR
Rp--
|1 🐈 до PHP
₱--
|1 🐈 до EGP
￡E.--
|1 🐈 до BRL
R$--
|1 🐈 до CAD
C$--
|1 🐈 до BDT
৳--
|1 🐈 до NGN
₦--
|1 🐈 до UAH
₴--
|1 🐈 до VES
Bs--
|1 🐈 до PKR
Rs--
|1 🐈 до KZT
₸--
|1 🐈 до THB
฿--
|1 🐈 до TWD
NT$--
|1 🐈 до CHF
Fr--
|1 🐈 до HKD
HK$--
|1 🐈 до MAD
.د.م--