Токеноміка Cat Duck (CUCK) Дізнайтеся ключову інформацію про Cat Duck (CUCK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cat Duck (CUCK) Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year. Офіційний вебсайт: https://catduck.lol Купити CUCK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cat Duck (CUCK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cat Duck (CUCK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,32K $ 10,32K $ 10,32K Загальна пропозиція: $ 999,30M $ 999,30M $ 999,30M Циркуляційна пропозиція: $ 999,30M $ 999,30M $ 999,30M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,32K $ 10,32K $ 10,32K Історичний максимум: $ 0,00253203 $ 0,00253203 $ 0,00253203 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Cat Duck (CUCK)

Токеноміка Cat Duck (CUCK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cat Duck (CUCK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CUCK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CUCK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CUCK, досліджуйте ціну токена CUCK в реальному часі!

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