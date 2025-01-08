Ціна Cat Duck (CUCK)
Поточна ціна Cat Duck (CUCK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.74K USD. Ціна CUCK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cat Duck:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.92 USD
- зміна ціни Cat Duck протягом дня — -7.08%
- циркуляційна пропозиція – 999.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cat Duck до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cat Duck до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cat Duck до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cat Duck до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.08%
|30 днів
|$ 0
|-58.49%
|60 днів
|$ 0
|-94.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cat Duck: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.53%
-7.08%
-0.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year.
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