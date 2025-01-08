Сьогоднішня ціна Cat Duck (CUCK)

Поточна ціна Cat Duck (CUCK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.74K USD. Ціна CUCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cat Duck:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.92 USD

- зміна ціни Cat Duck протягом дня — -7.08%

- циркуляційна пропозиція – 999.36M USD

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