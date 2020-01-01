Токеноміка Castle Of Blackwater (COBE) Дізнайтеся ключову інформацію про Castle Of Blackwater (COBE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Castle Of Blackwater (COBE) Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart. Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves. Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave. The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics. Офіційний вебсайт: https://castleofblackwater.com/ Whitepaper: https://docs.castleofblackwater.com/ Купити COBE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Castle Of Blackwater (COBE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Castle Of Blackwater (COBE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 80.87K $ 80.87K $ 80.87K Загальна пропозиція: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркуляційна пропозиція: $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M FDV (повністю розведена вартість): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Історичний максимум: $ 0.78505 $ 0.78505 $ 0.78505 Історичний мінімум: $ 0.00797953 $ 0.00797953 $ 0.00797953 Поточна ціна: $ 0.01083344 $ 0.01083344 $ 0.01083344 Дізнайтеся більше про ціну Castle Of Blackwater (COBE)

Токеноміка Castle Of Blackwater (COBE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Castle Of Blackwater (COBE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COBE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COBE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COBE, досліджуйте ціну токена COBE в реальному часі!

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