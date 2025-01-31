Сьогоднішня ціна Castle Of Blackwater (COBE)

Поточна ціна Castle Of Blackwater (COBE) сьогодні становить 0.0318694 USD з ринковою капіталізацією $ 238.19K USD. Ціна COBE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Castle Of Blackwater:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.32K USD

- зміна ціни Castle Of Blackwater протягом дня — -3.09%

- циркуляційна пропозиція – 7.47M USD

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