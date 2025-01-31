Ціна Castle Of Blackwater (COBE)
Поточна ціна Castle Of Blackwater (COBE) сьогодні становить 0.0318694 USD з ринковою капіталізацією $ 238.19K USD. Ціна COBE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Castle Of Blackwater:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.32K USD
- зміна ціни Castle Of Blackwater протягом дня — -3.09%
- циркуляційна пропозиція – 7.47M USD
Отримуйте оновлення цін COBE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни COBE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Castle Of Blackwater до USD становила $ -0.00101843647134137.
За останні 30 днів зміна ціни Castle Of Blackwater до USD становила $ -0.0102405496.
За останні 60 днів зміна ціни Castle Of Blackwater до USD становила $ -0.0149890201.
За останні 90 днів зміна ціни Castle Of Blackwater до USD становила $ -0.019101200251694816.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00101843647134137
|-3.09%
|30 днів
|$ -0.0102405496
|-32.13%
|60 днів
|$ -0.0149890201
|-47.03%
|90 днів
|$ -0.019101200251694816
|-37.47%
Останній аналіз цін Castle Of Blackwater: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+14.68%
-3.09%
-25.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart. Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves. Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave. The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 COBE до AUD
A$0.05099104
|1 COBE до GBP
￡0.02549552
|1 COBE до EUR
€0.030594624
|1 COBE до USD
$0.0318694
|1 COBE до MYR
RM0.140544054
|1 COBE до TRY
₺1.14251799
|1 COBE до JPY
¥4.920316666
|1 COBE до RUB
₽3.139773288
|1 COBE до INR
₹2.761802204
|1 COBE до IDR
Rp522.449096736
|1 COBE до PHP
₱1.860854266
|1 COBE до EGP
￡E.1.600799962
|1 COBE до BRL
R$0.187073378
|1 COBE до CAD
C$0.045891936
|1 COBE до BDT
৳3.887429412
|1 COBE до NGN
₦49.257025946
|1 COBE до UAH
₴1.331822226
|1 COBE до VES
Bs1.8165558
|1 COBE до PKR
Rs8.887100884
|1 COBE до KZT
₸16.538306436
|1 COBE до THB
฿1.073042698
|1 COBE до TWD
NT$1.05009673
|1 COBE до CHF
Fr0.029001154
|1 COBE до HKD
HK$0.248262626
|1 COBE до MAD
.د.م0.319650082