Сьогоднішня ціна Castello Coin (CAST)

Поточна ціна Castello Coin (CAST) сьогодні становить 0.078933 USD з ринковою капіталізацією $ 16.75M USD. Ціна CAST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Castello Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 256.90 USD

- зміна ціни Castello Coin протягом дня — +1.14%

- циркуляційна пропозиція – 212.33M USD

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