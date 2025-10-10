Токеноміка CastDex (CASTDEX)
CastDex is a next-generation market analysis platform that aggregates real-time data from over 100 chains and surfaces the hottest tokens on Farcaster. Rather than relying on algorithms alone, CastDex puts the power in your hands: each user gets one upvote and one rocket per day to signal the coins they believe in—fueling a genuine, community-driven leaderboard. Discover emerging trends, track on-chain momentum, and see which projects are catching fire before anyone else.
Токеноміка CastDex (CASTDEX): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки CastDex (CASTDEX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів CASTDEX, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CASTDEX, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку CASTDEX, досліджуйте ціну токена CASTDEX в реальному часі!
Хочете знати, куди рухається CASTDEX? Наша сторінка прогнозу ціни CASTDEX поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
