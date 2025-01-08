Ціна CasperPad (CSPD)
Поточна ціна CasperPad (CSPD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CSPD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CasperPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.42K USD
- зміна ціни CasperPad протягом дня — +13.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CSPD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CSPD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CasperPad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CasperPad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CasperPad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CasperPad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13.64%
|30 днів
|$ 0
|+13.46%
|60 днів
|$ 0
|+19.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CasperPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+14.68%
+13.64%
+14.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CasperPad is a launchpad built to strengthen the Casper Ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CSPD до AUD
A$--
|1 CSPD до GBP
￡--
|1 CSPD до EUR
€--
|1 CSPD до USD
$--
|1 CSPD до MYR
RM--
|1 CSPD до TRY
₺--
|1 CSPD до JPY
¥--
|1 CSPD до RUB
₽--
|1 CSPD до INR
₹--
|1 CSPD до IDR
Rp--
|1 CSPD до PHP
₱--
|1 CSPD до EGP
￡E.--
|1 CSPD до BRL
R$--
|1 CSPD до CAD
C$--
|1 CSPD до BDT
৳--
|1 CSPD до NGN
₦--
|1 CSPD до UAH
₴--
|1 CSPD до VES
Bs--
|1 CSPD до PKR
Rs--
|1 CSPD до KZT
₸--
|1 CSPD до THB
฿--
|1 CSPD до TWD
NT$--
|1 CSPD до CHF
Fr--
|1 CSPD до HKD
HK$--
|1 CSPD до MAD
.د.م--