Ціна Casinu Inu (CASINU)
Поточна ціна Casinu Inu (CASINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CASINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Casinu Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 680.79 USD
- зміна ціни Casinu Inu протягом дня — -10.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Casinu Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Casinu Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Casinu Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Casinu Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.16%
|30 днів
|$ 0
|+2.59%
|60 днів
|$ 0
|+2.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Casinu Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-10.16%
+30.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In an article written on January 30, 2024,Vitalik Buterin mentioned and introduced a name for a dog meme token, "Is 0x1b54....98c3 actually the address of the "Casinu Inu" ERC20 token?". Effectively giving birth to Casinu Inu a meme coin with no intrinsic value. For the very first time, Vitalik created a name for a dog meme token. He came up with the name himself because it didn't exist before he mentioned it. Source : https://vitalik.eth.limo/general/2024/01/30/cryptoai.html
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