Сьогоднішня ціна Casinu Inu (CASINU)

Поточна ціна Casinu Inu (CASINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CASINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Casinu Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 680.79 USD

- зміна ціни Casinu Inu протягом дня — -10.16%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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