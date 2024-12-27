Ціна Cashtree Token (CTT)
Поточна ціна Cashtree Token (CTT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 674.39K USD. Ціна CTT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cashtree Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.76K USD
- зміна ціни Cashtree Token протягом дня — -5.54%
- циркуляційна пропозиція – 1.37B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cashtree Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cashtree Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cashtree Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cashtree Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.54%
|30 днів
|$ 0
|-4.75%
|60 днів
|$ 0
|-53.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cashtree Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
-5.54%
+4.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Established in 2015, Cashtree has solidified its reputation with over 20 million users in Indonesia. It provides a straightforward mobile Android application where users can complete tasks and watch ads to collect rewards via a "mission-to-earn" model. With the Cashtree Token (CTT) integration, Cashtree is now paving the way for a broader blockchain experience. CTT isn't just a token but a shift towards a blockchain-centric business model, offering app users direct access to the crypto world. Through this token, Cashtree aims to familiarize its vast user base with web3 technologies, allowing them to explore loyalty programs, GameFi, and various crypto-based financial services. Cashtree's evolution promises a blend of rewards and education in the ever-expanding cryptocurrency world.
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