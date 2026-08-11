Сьогоднішня ціна CashDog

Поточна ціна CashDog (CASHDOG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CASHDOG до USD становить $ 0 за CASHDOG.

CashDog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32 685, з циркуляційною пропозицією у 1,00B CASHDOG. Протягом останніх 24 годин CASHDOG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CASHDOG змінився на +0,34% за останню годину та на -0,65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CashDog (CASHDOG)

Ринкова капіталізація $ 32,69K$ 32,69K $ 32,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,69K$ 32,69K $ 32,69K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CashDog — $ 32,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CASHDOG — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,69K.