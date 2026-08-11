Сьогоднішня ціна Cashcat Strategy

Поточна ціна Cashcat Strategy (CATSTR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 17,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CATSTR до USD становить $ 0 за CATSTR.

Cashcat Strategy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 472 591, з циркуляційною пропозицією у 1,00B CATSTR. Протягом останніх 24 годин CATSTR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CATSTR змінився на +8,12% за останню годину та на +163,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 226,63K.

Ринкова інформація щодо Cashcat Strategy (CATSTR)

Ринкова капіталізація $ 472,59K$ 472,59K $ 472,59K Обсяг (за 24 год) $ 226,63K$ 226,63K $ 226,63K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 472,59K$ 472,59K $ 472,59K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Cashcat Strategy — $ 472,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 226,63K. Циркуляційна пропозиція CATSTR — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 472,59K.