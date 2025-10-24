Інформація щодо ціни CashBunny (BUNNY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,55% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,08% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,08%

Актуальна ціна CashBunny (BUNNY) становить --. За останні 24 години BUNNY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BUNNY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BUNNY змінився на -- за останню годину, +0,55% за 24 години та на -14,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CashBunny (BUNNY)

Ринкова капіталізація $ 126,34K$ 126,34K $ 126,34K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 136,74K$ 136,74K $ 136,74K Циркуляційне постачання 1,50B 1,50B 1,50B Загальна пропозиція 1 618 638 402,670985 1 618 638 402,670985 1 618 638 402,670985

Поточна ринкова капіталізація CashBunny — $ 126,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUNNY — 1,50B, зі загальною пропозицією 1618638402.670985. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 136,74K.