Ціна CashBackPro (CBP)
Поточна ціна CashBackPro (CBP) сьогодні становить 0.084127 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CashBackPro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 332.80K USD
- зміна ціни CashBackPro протягом дня — +28.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CBP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CBP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CashBackPro до USD становила $ +0.01871964.
За останні 30 днів зміна ціни CashBackPro до USD становила $ +0.1016468263.
За останні 60 днів зміна ціни CashBackPro до USD становила $ +0.0482074462.
За останні 90 днів зміна ціни CashBackPro до USD становила $ -0.02949418342474659.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01871964
|+28.62%
|30 днів
|$ +0.1016468263
|+120.83%
|60 днів
|$ +0.0482074462
|+57.30%
|90 днів
|$ -0.02949418342474659
|-25.95%
Останній аналіз цін CashBackPro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.29%
+28.62%
+214.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CBP is the cryptocurrency applied in Cashbackpro. This solution aims to help businesses to sell goods in the fastest, best, safest, and most convenient way. It also aims to help businesses to access and retain potential customers by converting walk-in customers into loyal customers through the CBP reward mechanism. Business organizations and online Shops can post the products and services on the [website](https://bbamarket.vn/ now). The Cashbackpro project is sponsored and developed by BBA GLOBAL.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CBP до AUD
A$0.1346032
|1 CBP до GBP
￡0.0673016
|1 CBP до EUR
€0.08076192
|1 CBP до USD
$0.084127
|1 CBP до MYR
RM0.37688896
|1 CBP до TRY
₺2.97304818
|1 CBP до JPY
¥13.29795489
|1 CBP до RUB
₽9.02262075
|1 CBP до INR
₹7.21725533
|1 CBP до IDR
Rp1,356.88690681
|1 CBP до PHP
₱4.9046041
|1 CBP до EGP
￡E.4.26019128
|1 CBP до BRL
R$0.5131747
|1 CBP до CAD
C$0.12030161
|1 CBP до BDT
৳10.2466686
|1 CBP до NGN
₦130.02584993
|1 CBP до UAH
₴3.55941337
|1 CBP до VES
Bs4.458731
|1 CBP до PKR
Rs23.43946474
|1 CBP до KZT
₸44.48804014
|1 CBP до THB
฿2.90658785
|1 CBP до TWD
NT$2.75347671
|1 CBP до CHF
Fr0.0757143
|1 CBP до HKD
HK$0.65366679
|1 CBP до MAD
.د.م0.84211127