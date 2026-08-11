Сьогоднішня ціна Cashaa

Поточна ціна Cashaa (CAS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CAS до USD становить $ 0 за CAS.

Cashaa наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 685,459, з циркуляційною пропозицією у 725.89M CAS. Протягом останніх 24 годин CAS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.228829, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CAS змінився на -- за останню годину та на +105.82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.04.

Ринкова інформація щодо Cashaa (CAS)

Ринкова капіталізація $ 685.46K$ 685.46K $ 685.46K Обсяг (за 24 год) $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 944.30K$ 944.30K $ 944.30K Циркуляційне постачання 725.89M 725.89M 725.89M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Cashaa — $ 685.46K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.04. Циркуляційна пропозиція CAS — 725.89M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 944.30K.