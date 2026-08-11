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Поточна ціна Cashaa сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CAS становить 685,459 USD. Відстежуйте оновлення цін CAS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Cashaa сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CAS становить 685,459 USD. Відстежуйте оновлення цін CAS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Cashaa (CAS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CAS до USD:

$0.0009443
$0.0009443$0.0009443
+62.30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Cashaa (CAS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:06:49 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Cashaa

Поточна ціна Cashaa (CAS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CAS до USD становить $ 0 за CAS.

Cashaa наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 685,459, з циркуляційною пропозицією у 725.89M CAS. Протягом останніх 24 годин CAS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.228829, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CAS змінився на -- за останню годину та на +105.82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.04.

Ринкова інформація щодо Cashaa (CAS)

$ 685.46K
$ 685.46K$ 685.46K

$ 2.04
$ 2.04$ 2.04

$ 944.30K
$ 944.30K$ 944.30K

725.89M
725.89M 725.89M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Cashaa — $ 685.46K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.04. Циркуляційна пропозиція CAS — 725.89M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 944.30K.

Історія ціни Cashaa у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.228829
$ 0.228829$ 0.228829

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.06%

+105.82%

+105.82%

Історія ціни Cashaa (CAS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cashaa до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cashaa до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cashaa до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cashaa до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0.06%
30 днів$ 0+0.14%
60 днів$ 0+60.65%
90 днів----

Прогноз ціни Cashaa

Прогноз ціни Cashaa (CAS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CAS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Cashaa (CAS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Cashaa потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Cashaa у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CAS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Cashaa.

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Ресурс Cashaa (CAS)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain Ecosystem

Про Cashaa

Що таке Cashaa?

Cashaa — це найбільший крипто-дружній необанк, що базується у Великобританії і надає послуги сотням криптовалютних компаній по всьому світу. Токен CAS забезпечує функціонування банківської екосистеми Cashaa.

Що робить Cashaa унікальним?

Cashaa пропонує ексклюзивні крипто-дружні банківські послуги, зокрема швидку обробку заявок, зниженні вартості налаштування, більш дешеві міжнародні перекази, знижки при обміні та комісії за транзакції, які доступні лише для власників токенів CAS.

Яка реальна ціна Cashaa сьогодні?

Живуча ціна Cashaa становить ₴, змінившись на -0.06% за останні 24 години. Ця цифра постійно оновлюється, щоб відображати точні умови глобального ринку.

Як виглядає денну структуру цін для CAS?

CAS торгувався між ₴ і ₴, що дає уявлення про внутрішньоденну міцність цін та потенційні зони прориву.

Наскільки волатильність Cashaa сьогодні?

Токен пережив --% волатильності за останню добу, допомагаючи трейдерам визначити, чи ринок стабільний, чи дуже реактивний.

У якій технічній зоні зараз торгують CAS?

Рух ціни відносно недавніх максимумів і мінімумів свідчить, що CAS демонструє помірний короткостроковий імпульс, що залежить від ліквідності та загального напряму ринку.

Який загальний рейтинг та розмір ринку у Cashaa?

З капіталізацією ₴30216431.61415911584000, Cashaa займає #3247 місце, що свідчить про сильну присутність на ринку та інтерес інвесторів.

Яку об’ємну активність показав CAS останнім часом?

Токен згенерував ₴-- за 24-годинний об’єм торгів, що свідчить про активну участь глобальних трейдерів.

Як Cashaa порівнюється зі своїми ATH і ATL?

Його ATH становить ₴10.08724931737188704000, а ATL — ₴, що дає уявлення про довгостроковий ціновий потенціал та просадки.

Які фундаментальні фактори впливають на ринкову поведінку CAS?

Основні фактори включають обігове надання (725890858.2 токенів), результати категорії у BNB Chain Ecosystem та ончейн-активність у --, що всі разом формують цінову динаміку токена.

Люди також запитують: Інші запитання про Cashaa

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:06:49 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Cashaa (CAS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0.49836
$0.49836$0.49836

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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