Сьогоднішня ціна Cash Dog

Поточна ціна Cash Dog (CASHDOG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CASHDOG до USD становить $ 0 за CASHDOG.

Cash Dog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 45 343, з циркуляційною пропозицією у 1,00B CASHDOG. Протягом останніх 24 годин CASHDOG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CASHDOG змінився на -2,68% за останню годину та на +20,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Cash Dog (CASHDOG)

Ринкова капіталізація $ 45,34K$ 45,34K $ 45,34K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 45,34K$ 45,34K $ 45,34K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Cash Dog — $ 45,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CASHDOG — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 45,34K.