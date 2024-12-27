Ціна CASH (CASH)
Поточна ціна CASH (CASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 717.80K USD. Ціна CASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CASH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.90K USD
- зміна ціни CASH протягом дня — +9.14%
- циркуляційна пропозиція – 920.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CASH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CASH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CASH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CASH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9.14%
|30 днів
|$ 0
|+208.81%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CASH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.43%
+9.14%
+15.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Cash is a memecoin from the Aptos chain with utility designed for degen traders. Building on the tradition of the founding fathers of the US, we believe in preserving freedom and free market principles, with free and fair distribution, driven by the community and not just as a memecoin, as it has useful features ,$Cash is a different memecoin far from current animals or personalities, whose goal is to unite the community and grow the Aptos chain
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