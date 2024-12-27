Сьогоднішня ціна CASH (CASH)

Поточна ціна CASH (CASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 717.80K USD. Ціна CASH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CASH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.90K USD

- зміна ціни CASH протягом дня — +9.14%

- циркуляційна пропозиція – 920.87M USD

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