Сьогоднішня ціна Cas9 (CRISPR)

Поточна ціна Cas9 (CRISPR) сьогодні становить 0.00568568 USD з ринковою капіталізацією $ 5.69M USD. Ціна CRISPR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cas9:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 321.73K USD

- зміна ціни Cas9 протягом дня — -3.61%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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