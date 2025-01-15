Ціна Cas9 (CRISPR)
Поточна ціна Cas9 (CRISPR) сьогодні становить 0.00568568 USD з ринковою капіталізацією $ 5.69M USD. Ціна CRISPR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cas9:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 321.73K USD
- зміна ціни Cas9 протягом дня — -3.61%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cas9 до USD становила $ -0.0002133271942552.
За останні 30 днів зміна ціни Cas9 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cas9 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cas9 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0002133271942552
|-3.61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cas9: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.98%
-3.61%
+18.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Community led CRISPR AI research We're building a revolutionary way to fund and advance CRISPR research through a two-token system. The DAO governs both research direction and value distribution, ensuring community-driven decisions benefit all token holders. CRISPR represents your stake in the research outcomes. Value flows to holders through: Strategic buybacks directed by DAO voting Profit distribution from successful research Priority access to new technologies Value appreciation as research succeeds
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