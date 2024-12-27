Сьогоднішня ціна carVertical (CV)

Поточна ціна carVertical (CV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 218.79K USD. Ціна CV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності carVertical:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.16 USD

- зміна ціни carVertical протягом дня — -3.18%

- циркуляційна пропозиція – 7.49B USD

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