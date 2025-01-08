Ціна Cartel Coin (CARTEL)
Поточна ціна Cartel Coin (CARTEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CARTEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cartel Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 207.63 USD
- зміна ціни Cartel Coin протягом дня — -7.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cartel Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cartel Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cartel Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cartel Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.10%
|30 днів
|$ 0
|-25.73%
|60 днів
|$ 0
|-5.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cartel Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.54%
-7.10%
+4.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cartel Solana is a family of veteran SOL memecoin traders, slowly becoming the go-to place for new SOL memecoin users. After reaching a market cap of 1.5M$ within hours fo launch, Cartel has shown one of the fastest growth of memecoins on twitter, reaching 4K followers within a day. $CARTEL, despite being in the memecoin scene, is a serious DAO that holders can network in, to exchange information about other projects and to earn $CARTEL. $CARTEL is the foundation of our ecosystem, you can use it to enter our private alpha groups, earn it by raiding, and much more. Founded by Cartel Guzman, a famous SOL alpha caller. Utility: alpha calls, raiding platforms, social media growth tools.
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