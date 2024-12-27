Сьогоднішня ціна Carry (CRE)

Поточна ціна Carry (CRE) сьогодні становить 0.00515819 USD з ринковою капіталізацією $ 51.57M USD. Ціна CRE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Carry:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.03 USD

- зміна ціни Carry протягом дня — -5.74%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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