Ціна Carry (CRE)
Поточна ціна Carry (CRE) сьогодні становить 0.00515819 USD з ринковою капіталізацією $ 51.57M USD. Ціна CRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Carry:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.03 USD
- зміна ціни Carry протягом дня — -5.74%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
Отримуйте оновлення цін CRE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CRE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Carry до USD становила $ -0.000314187017674856.
За останні 30 днів зміна ціни Carry до USD становила $ -0.0000242759.
За останні 60 днів зміна ціни Carry до USD становила $ +0.0068714601.
За останні 90 днів зміна ціни Carry до USD становила $ +0.0024078170054447805.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000314187017674856
|-5.74%
|30 днів
|$ -0.0000242759
|-0.47%
|60 днів
|$ +0.0068714601
|+133.21%
|90 днів
|$ +0.0024078170054447805
|+87.55%
Останній аналіз цін Carry: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.85%
-5.74%
+8.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Carry Protocol is a blockchain project that compensates consumers for sharing their data and receiving ads. Carry compensates individual consumers for 1. sharing their offline purchase data to build the most comprehensive offline purchase database, and 2. receiving ads from advertisers that use the Carry database to send targeted ads. Carry empowers consumers by giving them back the full control of their data and its monetization, and enables businesses to send targeted ads to the right consumers using the shared data. "
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CRE до AUD
A$0.008253104
|1 CRE до GBP
￡0.0040749701
|1 CRE до EUR
€0.0049518624
|1 CRE до USD
$0.00515819
|1 CRE до MYR
RM0.0230571093
|1 CRE до TRY
₺0.1817746156
|1 CRE до JPY
¥0.8143234553
|1 CRE до RUB
₽0.5365549238
|1 CRE до INR
₹0.4409736631
|1 CRE до IDR
Rp83.1966012557
|1 CRE до PHP
₱0.3021151883
|1 CRE до EGP
￡E.0.2623455434
|1 CRE до BRL
R$0.0318776142
|1 CRE до CAD
C$0.0073762117
|1 CRE до BDT
৳0.615372067
|1 CRE до NGN
₦7.9847749562
|1 CRE до UAH
₴0.2159218334
|1 CRE до VES
Bs0.26306769
|1 CRE до PKR
Rs1.4336157467
|1 CRE до KZT
₸2.6684864327
|1 CRE до THB
฿0.1757911152
|1 CRE до TWD
NT$0.1694465415
|1 CRE до CHF
Fr0.004642371
|1 CRE до HKD
HK$0.0400275544
|1 CRE до MAD
.د.م0.0518913914