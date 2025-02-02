Сьогоднішня ціна Carrot by Puffer (CARROT)

Поточна ціна Carrot by Puffer (CARROT) сьогодні становить 0.685656 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CARROT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Carrot by Puffer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.86K USD

- зміна ціни Carrot by Puffer протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін CARROT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CARROT.