Сьогоднішня ціна Carrot (CRT)

Поточна ціна Carrot (CRT) сьогодні становить 106.41 USD з ринковою капіталізацією $ 21.53M USD. Ціна CRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Carrot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.01K USD

- зміна ціни Carrot протягом дня — -0.24%

- циркуляційна пропозиція – 202.18K USD

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